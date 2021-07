Morto Richard Donner, regista di Superman e I Goonies (Di martedì 6 luglio 2021) Si è spento a 91 anni Richard Donner, uno dei registi più influenti di Hollywood, noto per aver realizzato Superman, i Goonies ed Arma Letale regista e produttore televisivo, Richard Donner si è spento nella giornata di ieri all’età di 91 anni. A dare l’annuncio della scomparsa, la produttrice Lauren Schuler Donner, sua moglie, ed il suo manager. Tra i capolavori che ha diretta, impossibile non citare il primo Superman, con Christopher Reeve, I Goonies e i quattro film della saga Arma Letale con Mel Gibson. Questi solo ... Leggi su zon (Di martedì 6 luglio 2021) Si è spento a 91 anni, uno dei registi più influenti di Hollywood, noto per aver realizzato, ied Arma Letalee produttore televisivo,si è spento nella giornata di ieri all’età di 91 anni. A dare l’annuncio della scomparsa, la produttrice Lauren Schuler, sua moglie, ed il suo manager. Tra i capolavori che ha diretta, impossibile non citare il primo, con Christopher Reeve, Ie i quattro film della saga Arma Letale con Mel Gibson. Questi solo ...

