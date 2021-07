McEnroe critica (un po’) il ritiro di Raducanu, e sui social parte il processo (Di martedì 6 luglio 2021) La giovanissima Emma Raducanu, d’improvviso agli ottavi di Wimbledon, si sente male, non riesce a respirare. Si ritira chiudendo la sua favola londinese. John McEnroe, che commenta il torneo per la BBC, dice in cronaca che Raducanu non è riuscita a gestire la tensione dell’evento. Apriti cielo. I social gli danno addosso, tutti. Dall’avversaria, Ajla Tomljanovic, ai medici. “Che cavolo dici John?” Raducanu sembrava soffrire di crampi allo stomaco ed è andata in iperventilazione prima di abbandonare il campo sullo 0-3 nel secondo set. Dopo il match McEnroe ha tracciato parallelismi con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) La giovanissima Emma, d’improvviso agli ottavi di Wimbledon, si sente male, non riesce a respirare. Si ritira chiudendo la sua favola londinese. John, che commenta il torneo per la BBC, dice in cronaca chenon è riuscita a gestire la tensione dell’evento. Apriti cielo. Igli danno addosso, tutti. Dall’avversaria, Ajla Tomljanovic, ai medici. “Che cavolo dici John?”sembrava soffrire di crampi allo stomaco ed è andata in iperventilazione prima di abbandonare il campo sullo 0-3 nel secondo set. Dopo il matchha tracciato parallelismi con ...

Advertising

napolista : La giovanissima tennista inglese s'è ritirata per problemi respiratori. Per McEnroe non ce l'ha fatta a gestire la… -