Malgioglio: "Un mese fa Raffaella mi disse addio, ma non capii. Rai le intitoli gli studi di Via Teulada"

?Raffaella è stata la televisione. Mi piacerebbe che la Rai le dedicasse gli studi di via Teulada, vorrei che li chiamassero 'Raffaella Carrà?. A dirlo in un'intervista concessa all'Adnkronos è Cristiano Malgioglio, ricordando l'amica Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni. "Ci siamo sentiti al telefono appena un mese fa - dice Malgioglio - non ricordo cosa le dissi, l'avevo salutata e lei aveva riso come sempre. A un certo punto aggiunse: 'Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai'. Allora non ...

