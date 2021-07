Lunedì sciopero Faisa Cisal in Atac, trasporti a rischio (Di martedì 6 luglio 2021) Roma – Lunedì 12 luglio trasporto pubblico romano a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto tra i lavoratori Atac dal sindacato Faisa Cisal. L’agitazione coinvolgerà la sola rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie concesse). Le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl saranno invece regolarmente in strada. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Così in un comunicato l’Agenzia per la Mobilità di Roma. Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021) Roma –12 luglio trasporto pubblico romano aper lodi 24 ore indetto tra i lavoratoridal sindacato. L’agitazione coinvolgerà la sola rete(bus, tram, metropolitane, ferrovie concesse). Le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl saranno invece regolarmente in strada. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Così in un comunicato l’Agenzia per la Mobilità di Roma.

