"La malattia che l'ha uccisa in pochi mesi". Raffaella Carrà, il male tenuto segreto fino all'ultimo (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà non c'è più. Cantante, conduttrice, volto ultra noto della tv e showgirl delle showgirl si è spenta alle 16.20 di lunedì 5 luglio 2021 in clinica, in seguito ad una malattia che da tempo l'aveva colpita. Aveva 78 anni. A dare l'annuncio è stato il compagno di una vita, Sergio Iapino, in una nota all'Ansa spiegando che Raffaella Carrà è "morta per una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia". Non ha reso noto il male che l'ha colpita, nessuno sapeva che fosse ...

