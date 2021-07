Italia-Spagna 5-3 dopo i rigori: pagelle, tabellino e highlights (Di martedì 6 luglio 2021) Italia e Spagna sono scese in campo per giocare la prima semifinale di Euro20, in attesa di Inghilterra-Danimarca: pagelle, tabellino e highlights Italia Spagna (Getty Images)Italia 5 Donnarumma 8: è un fenomeno Di Lorenzo 6.5: con il Belgio ha sofferto Doku, stasera invece è stato come un centrale aggiunto che non ha fatto passare una mosca. Muro Bonucci 6: altalenante, così come il compagno di reparto Chiellini, ma tiene botta fino alla fine. Il suo è un rigore d’esperienza Chiellini 6: in parte è anche sua la colpa del pareggio ... Leggi su vesuvius (Di martedì 6 luglio 2021)sono scese in campo per giocare la prima semifinale di Euro20, in attesa di Inghilterra-Danimarca:(Getty Images)5 Donnarumma 8: è un fenomeno Di Lorenzo 6.5: con il Belgio ha sofferto Doku, stasera invece è stato come un centrale aggiunto che non ha fatto passare una mosca. Muro Bonucci 6: altalenante, così come il compagno di reparto Chiellini, ma tiene botta fino alla fine. Il suo è un rigore d’esperienza Chiellini 6: in parte è anche sua la colpa del pareggio ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - alfonsoguglielm : @FrancescaCphoto Complimenti alla Spagna ma in finale ci andiamo noi forza Italia - Antonellasansa1 : RT @Gazzetta_it: Italia, sei in finale! Spagna domata ai rigori, favola azzurra senza fine -