Italia in finale agli Euro 2020, l’allenatore Mancini: “Non è ancora finita” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Intervistato dopo la vittoria dell’Italia sulla Spagna alle seminfinali degli Euro 2020, il ct della Nazionale si è complimentato con i giocatori: ecco le sue parole Martedì 7 luglio 2021, si è disputata allo stadio Wembley la partita delle semifinale degli Europei 2020. Una partita sofferta che ha visto il trionfo dell‘Italia contro la Spagna ai calci di rigore (5-3). Dunque, gli Azzurri si qualificano per la quarta volta nella loro storia all’atto conclusivo dei campionati Europei. Ad essere intervistato per commentare la vittoria della Nazionale ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 7 luglio 2021) Intervistato dopo la vittoria dell’sulla Spagna alle seminfinali degli, il ct della Nazionale si è complimentato con i giocatori: ecco le sue parole Martedì 7 luglio 2021, si è disputata allo stadio Wembley la partita delle semideglipei. Una partita sofferta che ha visto il trionfo dell‘contro la Spagna ai calci di rigore (5-3). Dunque, gli Azzurri si qualificano per la quarta volta nella loro storia all’atto conclusivo dei campionatipei. Ad essere intervistato per commentare la vittoria della Nazionale ...

Advertising

RaiUno : ?? Italia in finale! E il sogno continua… ?? Forza #Azzurri! ???? ?? La diretta streaming: - rtl1025 : È fattaaaaaaa!!!!!! ?????????????????? L'Italia sconfigge la Spagna ed è in finale di #EURO2020 #ItaliaSpagna #ITAESP - SerieA : ???? Udite, udite... L'Italia è in Finale di #Euro2020 ?????????? @Vivo_Azzurro #SerieATIM #WeAreCalcio - SarnaDario : RT @OptaPaolo: 10 - L'Italia è la seconda squadra a disputare la finale in 10 edizioni diverse tra Europei e Mondiali, dopo la Germania (14… - giantico : RT @ChiodiDonatella: È DI #RIGORE ANDARE IN #FINALE PERCHÉ NOI SIAMO L'#ITALIA E NON CE N'È PER NESSUNO #Jorginhooooo E andiamo a vincere… -