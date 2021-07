I Cotti a Vapore Valfrutta si arricchiscono con una nuova referenza, nasce SOIA Edamame Italiana (Di martedì 6 luglio 2021) ... • facilità di utilizzo, perché SUBITO PRONTA anche da gustare così com'è; • e benessere quotidiano grazie ad una lista ingredienti corta (di soli 3 ingre - dienti: SOIA Edamame, acqua e sale). ... Leggi su comunicati-stampa (Di martedì 6 luglio 2021) ... • facilità di utilizzo, perché SUBITO PRONTA anche da gustare così com'è; • e benessere quotidiano grazie ad una lista ingredienti corta (di soli 3 ingre - dienti:, acqua e sale). ...

Advertising

CouponOfferte : #5Luglio ???OFFERTA AMAZON??? ?? Valfrutta Piselli Piccoli Cotti a Vapore, 3 x 150g ?? in offerta a 1.64 Euro ??… - CouponOfferte : #2Luglio ???OFFERTA AMAZON??? ?? Valfrutta Cotti a Vapore Mix Mediteraneo, 3 x 140g ?? in offerta a 1.99 Euro ??… - CouponOfferte : #1Luglio ???OFFERTA AMAZON??? ?? Valfrutta Cotti a Vapore Mix Mediteraneo, 3 x 140g ?? in offerta a 1.99 Euro ??… - CouponOfferte : #30giugno ???OFFERTA AMAZON??? ?? Valfrutta Piselli Piccoli Cotti a Vapore, 3 x 150g ?? in offerta a 1.64 Euro ??… - AdamBeneve : @LaDemonologa Gloria rimasta traumatizzata dalla favola di Hansel e Gretel da piccola. Sailor deve avere avuto una… -