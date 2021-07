Ddl Zan, l'appello di Letta a Italia Viva: 'Basta con i giochetti, il testo vada in Senato senza modifiche' (Di martedì 6 luglio 2021) In una giornata fitta di appuntamenti per il ddl Zan si infiamma la disputa tra Pd e Italia Viva sul provvedimento anti - omofobia. Dopo aver approvato la norma a Montecitorio infatti, in vista del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) In una giornata fitta di appuntamenti per il ddl Zan si infiamma la disputa tra Pd esul provvedimento anti - omofobia. Dopo aver approvato la norma a Montecitorio infatti, in vista del ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - Blondbiky : @matteorenzi @matteorenzi non puoi nominarla se non sei a favore sel ddl zan così com'è. venduto alla lega - rombi_ti : RT @erretti42: La faccia di culo dell’Innominabile che spiega il suo voltafaccia per via del voto segreto che mette a rischio l’approvazion… -