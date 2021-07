Così vivremo dopo che la tecnologia smetterà di funzionare (Di martedì 6 luglio 2021) «Mi sono semplicemente chiesto: quale sarebbe il mio lavoro alla fine del mondo? Sarei capace di coltivare ortaggi? O anche affilare un’ascia? E poi ho pensato: narratore, io sarò il narratore». Così è nato “L’Arresto” (La nave di Teseo), ultimo romanzo di Jonathan Lethem – scrittore e insegnante di scrittura creativa – in cui, in un futuro non troppo lontano, il mondo è stato colpito da una calamità misteriosa per cui i mezzi di trasporto e le reti di comunicazione, i computer, gli elettrodomestici, la tecnologia, hanno smesso di funzionare. Il romanzo è ambientato nel Maine, perché come spiega lo stesso Lethem «fa parte della mia vita e ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 luglio 2021) «Mi sono semplicemente chiesto: quale sarebbe il mio lavoro alla fine del mondo? Sarei capace di coltivare ortaggi? O anche affilare un’ascia? E poi ho pensato: narratore, io sarò il narratore».è nato “L’Arresto” (La nave di Teseo), ultimo romanzo di Jonathan Lethem – scrittore e insegnante di scrittura creativa – in cui, in un futuro non troppo lontano, il mondo è stato colpito da una calamità misteriosa per cui i mezzi di trasporto e le reti di comunicazione, i computer, gli elettrodomestici, la, hanno smesso di. Il romanzo è ambientato nel Maine, perché come spiega lo stesso Lethem «fa parte della mia vita e ...

