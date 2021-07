Cannes 2021, Marion Cotillard su Adam driver e le "complicate" scene di sesso orale e musicale in Annette (Di martedì 6 luglio 2021) Marion Cotillard ha rivelato che Adam driver è stato costretto a cantare simulando un atto sessuale durante una sequenza presente in Annette, un nuovo film che sarà presentato al Festival di Cannes. In un'intervista dedicata al Festival di Cannes, Marion Cotillard ha rivelato che Adam driver ha cambiato per sempre i film musical attraverso una scena di Annette, in cui è riuscito a cantare mentre simulava un atto sessuale. La nuova commedia drammatica del regista francese Leos Carax vede la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021)ha rivelato cheè stato costretto a cantare simulando un atto sessuale durante una sequenza presente in, un nuovo film che sarà presentato al Festival di. In un'intervista dedicata al Festival diha rivelato cheha cambiato per sempre i film musical attraverso una scena di, in cui è riuscito a cantare mentre simulava un atto sessuale. La nuova commedia drammatica del regista francese Leos Carax vede la ...

