Calenda: Stadio della Roma a Pietralata in cinque anni (Di martedì 6 luglio 2021) Roma – “Attualmente l’area più idonea per il nuovo Stadio della Roma è sicuramente quella che si trova vicino alla stazione Tiburtina, a Pietralata”. Lo scrive in una nota il candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda. “Era il 30 dicembre 2012 quando si è iniziato a parlare di costruire lo Stadio della Roma a Tor di Valle. Dopo 8 anni e 3 sindaci non è stata ancora poggiata la prima pietra- spiega Calenda- Lo Juventus Stadium a Torino o l’Allianz Arena a Monaco di Baviera sono stati ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021)– “Attualmente l’area più idonea per il nuovoè sicuramente quella che si trova vicino alla stazione Tiburtina, a”. Lo scrive in una nota il candidato sindaco di, Carlo. “Era il 30 dicembre 2012 quando si è iniziato a parlare di costruire loa Tor di Valle. Dopo 8e 3 sindaci non è stata ancora poggiata la prima pietra- spiega- Lo Juventus Stadium a Torino o l’Allianz Arena a Monaco di Baviera sono stati ...

Advertising

JioH501 : Bella idea fare lo stadio a Pietralata ma, considerando i tempi, fossi in Calenda terrei conto anche del rischio id… - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Stadio Roma, la proposta di Calenda: 'A Pietralata pronto in 5 anni' (VIDEO) #AsRoma - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Si torna a parlare di #StadiodellaRoma ?? Lo fa il candidato a sindaco #Calenda su YouTube ?? Tutte le sue dichiarazi… - ilRomanistaweb : VIDEO - #StadioDellaRoma, la proposta di Calenda: 'L'area più idonea è Pietralata' Il candidato sindaco: 'La zona… - LAROMA24 : Stadio Roma, la proposta di Calenda: 'A Pietralata pronto in 5 anni' (VIDEO) #AsRoma -