Calcio: D'Aversa 'Stupito da Ferrero, rosa Samp non sarà svenduta' (Di martedì 6 luglio 2021) Il neo tecnico blucerchiato: "Ranieri un esempio per noi giovani" GENOVA - Presentazione per il neo tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa insieme al presidente Massimo Ferrero e al ds Carlo Osti ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Il neo tecnico blucerchiato: "Ranieri un esempio per noi giovani" GENOVA - Presentazione per il neo tecnico delladoria Roberto D'insieme al presidente Massimoe al ds Carlo Osti ...

andreastoolbox : Sampdoria, D'Aversa si presenta: 'Orgoglioso di essere in un club prestigioso' | Sky Sport - sportli26181512 : Sampdoria, D'Aversa si presenta: 'Orgoglioso di essere in un club prestigioso': L'allenatore blucerchiato comincia… - Fantacalcio : Sampdoria, D'Aversa si presenta: 'Quagliarella fondamentale, occhio a Adrien Silva' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Ferrero: 'D'Aversa? Deve lavorare per arrivare minimo a 52 punti, come Ranieri' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Ferrero: 'D'Aversa? Deve lavorare per arrivare minimo a 52 punti, come Ranieri' -