Bologna, Sabatini smentisce: "Il Napoli non mi ha mai chiesto questi due calciatori" (Di martedì 6 luglio 2021) Walter Sabatini, direttore tecnico del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni su Mattias Svanberg e Jerdy Schouten, accostati al Napoli: "Il Napoli non mi ha mai chiesto Schouten e Svanberg. Svanberg è un ragazzo e un calciatore speciale. Lo ammiro e stimo tanto, pero ribadisco che Giuntoli non mi ha mai contattato per questi due giocatori".

