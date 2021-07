Balotelli pronto ad una nuova avventura | lo attende un triennale con l’Adana Demirspor

(Di martedì 6 luglio 2021) Marioè sempre più vicino al, club neopromosso nella Super Lig turca. Nella giornata di domani l’ex attaccante di Milan ed Inter, stando a quanto riportato da Sky Sport, volerà in Turchia per visitare la città e le strutture del club per poi sistemare gli ultimi dettagli relativi al contratto del calciatore. In caso di esito positivo della trattativafirmerà uncon. SportFace.

Il futuro di Marionon sarà in Italia, l'attaccante italiano infatti èa trasferirsi in Turchia per vestire la maglia dell' Adana Demirspor , club neo promosso nella massima serie turca. Scaduto lo ...Ad ogni modosi è allenato anche da disoccupato, a dimostrazione che forse lui in se stesso ci crede ancora e che vuole farsi trovare. calciomercato serie A Silvio BerlusconiBalotelli vicino all'Adena Demirspor in Turchia, club promosso nella massima divisione turca. Domani previste le visite mediche ...Mario Balotelli arriverà domani in Turchia: vicina la firma con l'Adana Demirspor Mario Balotelli pronto a partire per la Turchia: domani sarà il giorno del viaggio per andare a vedere il posto e sist ...