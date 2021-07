Bagni: «Insigne? Se va via dal Napoli non sarà solo per colpa sua» (Di martedì 6 luglio 2021) Salvatore Bagni ha commentato le parole di De Laurentiis riguardo al possibile addio di Lorenzo Insigne al Napoli Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha commentato le ultime scaramucce tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne riguardo al rinnovo di quest’ultimo con il club napoletano. Ecco le sue parole rilasciate a Radio Marte. «Ognuno tira sempre acqua al suo mulino. Insigne è un simbolo per il Napoli e potrebbe diventarlo ancora di più. Se nei primi anni era esaltante, ora trasmette sicurezza e leggerezza in campo. De Laurentiis ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Salvatoreha commentato le parole di De Laurentiis riguardo al possibile addio di LorenzoalSalvatore, ex giocatore del, ha commentato le ultime scaramucce tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzoriguardo al rinnovo di quest’ultimo con il club napoletano. Ecco le sue parole rilasciate a Radio Marte. «Ognuno tira sempre acqua al suo mulino.è un simbolo per ile potrebbe diventarlo ancora di più. Se nei primi anni era esaltante, ora trasmette sicurezza e leggerezza in campo. De Laurentiis ha ...

Advertising

Enzovit : Bagni: 'Rinnovo Insigne? Se va via la colpa non è sua'' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bagni: “Se Insigne dovesse andar via non sarà solo colpa sua. Lui vuole… - 100x100Napoli : Bagni: “Rinnovo Insigne? Ognuno tira acqua al suo mulino” - CorSport : #Bagni: '#Insigne? Se lascia Napoli non sarà solo colpa sua' - CalcioNapoli24 : -