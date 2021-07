Aggredisce la compagna dopo una banale lite | arrestato 46enne aretino

(Di martedì 6 luglio 2021)launa: L’episodio in un’abitazione del centro cittadino. La donna, ferita, si è trascinata in piazza San Francesco. L’uomodalla Polizia Sono le 15.40 quando arriva in Sala Operativa la richiesta disperata di aiuto da parte di una donna che era stata appena picchiata violentemente dal compagno nonché padre

LA NAZIONE

Sono le 15.40 circa quando arriva in Sala Operativa la richiesta disperata di aiuto da parte di una donna che era stata appena picchiata violentemente dal compagno nonché padre di sua figlia; ...... sull'uomo, che già in passato era stato accusato di violenze nei confronti di un'altra. ... che dopo essersi tolto la fede butta in terra la vittima e lacon furia, colpendola più ...Aggredisce e ferisce gravemente la compagna, 46enne aretino arrestato dalla Polizia di Stato. A chiedere aiuto era stata proprio la donna con una chiamata al ...Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di Arezzo TV ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza Coro ...