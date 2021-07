Accademia ED - Aperte le iscrizioni per il Master in Marketing Automotive 2021 (Di martedì 6 luglio 2021) L'Accademia Editoriale Domus ha aperto le iscrizioni per la quinta edizione del Master in Marketing Automotive, il corso di specializzazione post-universitario realizzato in collaborazione con Quattroruote e rivolto ai giovani laureati interessati a lavorare nel settore automobilistico. I numeri del Master. Dall'anno del suo esordio a oggi, il Master ha formato un totale di 110 persone, facendo registrare un tasso di occupazione dei partecipanti nel settore Automotive equivalente a circa l'80% del totale. Le lezioni hanno anche coinvolto docenti di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 6 luglio 2021) L'Editoriale Domus ha aperto leper la quinta edizione delin, il corso di specializzazione post-universitario realizzato in collaborazione con Quattroruote e rivolto ai giovani laureati interessati a lavorare nel settore automobilistico. I numeri del. Dall'anno del suo esordio a oggi, ilha formato un totale di 110 persone, facendo registrare un tasso di occupazione dei partecipanti nel settoreequivalente a circa l'80% del totale. Le lezioni hanno anche coinvolto docenti di ...

