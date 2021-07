Weekend di sangue negli Stati Uniti | 150 morti per armi da fuoco

Advertising

Almeno 150 persone sono rimaste uccise negli Stati Uniti a causa delle armi da fuoco in oltre 400 sparatorie in tutto il Paese nel corso del lungodella Festa dell'Indipendenza. I dati sono del Gun Violence Archive e si riferiscono al periodo da venerdì a domenica. Solo a New York ci sono state 26 vittime, tra morti e feriti, in 21 ...Un 4 luglio dinegli Stati Uniti, dove nel corso del lungodella Festa dell'Indipendenza almeno 150 persone sono rimaste uccise a causa delle armi da fuoco in oltre 400 sparatorie in tutto il Paese . ...Almeno 150 persone sono rimaste uccise negli Stati Uniti a causa delle armi da fuoco in oltre 400 sparatorie in tutto il Paese nel corso del lungo weekend della Festa dell'Indipendenza. I dati sono de ...Un 4 luglio di sangue negli Stati Uniti, dove nel corso del lungo weekend della Festa dell'Indipendenza almeno 150 persone sono rimaste uccise a causa delle armi da fuoco in oltre 400 sparatorie in tu ...