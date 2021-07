Torna forte la contrapposizione sul ddl Zan dopo lo smarcamento dei renziani (Di lunedì 5 luglio 2021) Maggioranza sempre più divisa sul disegno di legge contro l'omotransfobia. Il tentativo di renziani di trovare un compromesso, cambiando alcune termini e Tornare a quella che era la proposta di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 luglio 2021) Maggioranza sempre più divisa sul disegno di legge contro l'omotransfobia. Il tentativo didi trovare un compromesso, cambiando alcune termini ere a quella che era la proposta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Torna forte Torna forte la contrapposizione sul ddl Zan dopo lo smarcamento dei renziani Maggioranza sempre più divisa sul disegno di legge contro l'omotransfobia. Il tentativo di renziani di trovare un compromesso, cambiando alcune termini e tornare a quella che era la proposta di ...

Lutto nel mondo dello spettacolo - Addio a Raffaella Carrà la regina della televisione ... Raffaella? Dopo un periodo, di due anni, in Fininvest, Raffaella torna a 'casa' in Rai negli anni ... Nel 2015 ha condotto su Raiuno il talent Forte forte forte e ha interrotto la sua partecipazione a ...

Torna forte il vento sovranista, nel vuoto degli europeisti L'HuffPost Torna forte il vento sovranista, nel vuoto degli europeisti La carta dei valori di Orban, Salvini e Meloni trova linfa nell'Ue attuale, divisa da veti e interessi nazionali. Eurodeputati pro-Ue chiedono scatto di reni ai leader ...

Calciomercato Juventus, il Milan torna forte su Belotti. I dettagli Il Milan ripensa a Belotti dopo l’operazione di Ibrahimovic. Il capitano del Torino piace alla Roma ed è stato accostato anche alla Juve L’opzione Andrea Belotti potrebbe riprendere quota in casa Mila ...

