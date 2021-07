Rimonta l’anticiclone e riporta il sole

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo la pioggia e i temporali di domenica, con Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo vediamo come inizia la nuova settimana a Bergamo. ANALISI GENERALE Inizio di settimana all’insegna di una nuovaanticiclonica in quota sulla Lombardia, con deciso miglioramento del tempo e valori termici in netta ripresa dopo il calo durante il week-end. Probabile nuovo aumento dell’instabilità dapprima sui rilievi a partire da giovedì. Lunedì 5 luglio 2021 Tempo Previsto: Fino al tardo mattino sulla pianura e sulla Lombardia Est in parte nuvoloso con schiarite più ampie a partire dall’alba: non escluso qualche banco di nebbia. Su Alpi e Prealpi (dal Verbano alle Orobie) cielo ...