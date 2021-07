Omofobia: Vito, 'FI si distingua dalla Lega e voti Ddl Zan' (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Io continuo a credere, a sperare, a volere che la mia cara Forza Italia, la liberale Forza Italia, la europeista Forza Italia, si distingua dalla Lega e da Italia Viva e possa votare il #ddlZan nell'attuale testo al Senato e risultare decisiva per la sua approvazione definitiva". Lo scrive su Twitter Eilo Vito, deputato di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Io continuo a credere, a sperare, a volere che la mia cara Forza Italia, la liberale Forza Italia, la europeista Forza Italia, sie da Italia Viva e possa votare il #ddlZan nell'attuale testo al Senato e risultare decisiva per la sua approvazione definitiva". Lo scrive su Twitter Eilo, deputato di Forza Italia.

