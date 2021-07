Marò: il 22 luglio a Roma verrà interrogato Girone (Di lunedì 5 luglio 2021) E' fissato per il prossimo 22 luglio l'interrogatorio in Procura, a Roma, per Salvatore Girone, uno dei due Marò indagati per omicidio in relazione alla morte di due pescatori indiani avvenuta nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) E' fissato per il prossimo 22l'rio in Procura, a, per Salvatore, uno dei dueindagati per omicidio in relazione alla morte di due pescatori indiani avvenuta nel ...

