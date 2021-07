Lutto a Temptation Island: “L’ho persa in un brutto incidente” (Di lunedì 5 luglio 2021) Un brutto Lutto ha colpito un ex concorrente di Temptation Island. La povera Katia Fanelli, infatti, ha subito una grave perdita. TemptationKatia Fanelli, ex concorrente di Temptation Island sta vivendo un momento davvero brutto. Purtroppo, infatti, ha perso la sua cagnolina Fotonica, alla quale era molto legata. Ha raccontato la vicenda direttamente attraverso i social con una storia. Lì ha riversato tutto il suo dolore spiegando ai fan il perché di un’assenza così lunga. Ha anche specificato che a quanto pare la povera cagnolina ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 luglio 2021) Unha colpito un ex concorrente di. La povera Katia Fanelli, infatti, ha subito una grave perdita.Katia Fanelli, ex concorrente dista vivendo un momento davvero. Purtroppo, infatti, ha perso la sua cagnolina Fotonica, alla quale era molto legata. Ha raccontato la vicenda direttamente attraverso i social con una storia. Lì ha riversato tutto il suo dolore spiegando ai fan il perché di un’assenza così lunga. Ha anche specificato che a quanto pare la povera cagnolina ...

Advertising

Amore4Zampe : Temptation Island: grave lutto per una concorrente (VIDEO)???? ? - infoitcultura : Temptation Island: grave lutto per un’ex protagonista - infoitcultura : Lutto a Temptation Island: “Il dolore mi ha spezzato il cuore” - infoitcultura : Temptation Island, lutto doloroso per la protagonista: “brutto incidente, sono a pezzi” -