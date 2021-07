Lago d'Iseo, due idroambulanze vandalizzate nella notte: "Gesto premeditato" (Di lunedì 5 luglio 2021) Bergamo, 5 luglio 2021 - Due idroambulanze del Comitato di Bergamo Hinterland sono state danneggiate e rese inservibili la notte scorsa al Porto Ponecla di Predore. A denunciare il vandalismo è la ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 luglio 2021) Bergamo, 5 luglio 2021 - Duedel Comitato di Bergamo Hinterland sono state danneggiate e rese inservibili lascorsa al Porto Ponecla di Predore. A denunciare il vandalismo è la ...

Advertising

sunsetodown : Ma come! Il lago d'Iseo non è nel civilissimo evolutissimo e imprenditorialissimo Nord? Pare di trovarsi nei bassif… - occhio_notizie : Lo denuncia la Croce Rossa Italiana la quale precisa che i due mezzi si apprestavano ad entrare in servizio per la… - AnsaLombardia : Devastate due idroambulanze sul lago d'Iseo. Croce Rossa, gesto ignobile e premeditato | #ANSA - MekVox : SI RIPARTE!!!!!! Nuova settimana!!! Nuove foto!!! Nuovi video!!! Nuove avventure!!! Alcuni di voi sono in partenza… - kunikeev : RT @cipollaus: Isola di Loreto, Lago d’Iseo -