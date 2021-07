Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Iran: centrale nucleare di Bushehr riparte dopo fermo: (ANSA-AFP) - TEHERAN, 05 LUG - La centrale… - iconanews : Iran: centrale nucleare di Bushehr riparte dopo fermo - ertseled491 : RT @CatelliRossella: ??Iran: la centrale nucleare di Bushehr riprende l'attività - Medio Oriente - ANSA - CatelliRossella : ??Iran: la centrale nucleare di Bushehr riprende l'attività - Medio Oriente - ANSA - RadioItaliaIRIB : Nucleare, Iran: centrale Bushehr riprende l'attività -

Ultime Notizie dalla rete : Iran centrale

ANSA Nuova Europa

Lanucleare di Bushehr, la sola in funzione in, è stata riattivata dopo un fermo di due settimane, durante il quale è stato risolto un problema tecnico, secondo quanto ha annunciato l'...Senza contare che all'alleanza tra Mosca e Pechino si è già aggiunto anche l'e che, per l'...la Cina significherebbe la subordinazione della Russia e gli interessi dei due Paesi in Asia...TEHERAN, 05 LUG - La centrale nucleare di Bushehr, la sola in funzione in Iran, è stata riattivata dopo un fermo di due settimane, durante il quale è stato risolto un problema tecnico, secondo quanto ...Chiudono i centri commerciali, i parchi, i ristoranti, le librerie, i parrucchieri e le pasticcerie in 275 città iraniane, tra cui la capitale Teheran, mentre la Repubblica islamica dell'Iran affronta ...