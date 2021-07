(Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo un weekend di riposo, su Rai 1 è tornato ad arricchire i pomeriggi degli italiani Il. Flavio Insinna e Ginevra Pisani hanno accolto in studio una nuova sfidante di nome Viviana. Quest'ultima ha cercato di strappare il titolo all'attuale campione, ma non c'è riuscita. Questa puntata è stata veramente eccezionale dato che finalmente si è data una risposta definitiva alsue c'è stato il famoso ''., infatti, è riuscito are il...

Advertising

Raiofficialnews : ??? Torna su @RaiUno uno dei quiz show più amati della tv italiana degli anni Ottanta: #IlPranzoèServito, dal… - zazoomblog : Il pranzo è servito indovinato il quesito su Buffalo Bill: Marco trova il menù completo - #pranzo #servito… - Filomen25789063 : @pisani_ginevra @insinnaflavio @RaiUno Bravissima Ginevra bravissimo Flavio ti seguiamo sempre al pranzo e servito… - Filomen25789063 : @insinnaflavio volevamo fare i complimenti all' ' campione Marco che oggi ha vinto il pranzo e servito ha vinto un… - Angela96762489 : RT @Enzo97736396: @axelvassallo @insinnaflavio @pisani_ginevra @RaiUno Un'altra settimana in compagnia de 'il pranzo è servito' ma soprattu… -

Ultime Notizie dalla rete : pranzo servito

Attualmente, invece, è alla conduzione di Il, che andrà in onda per tutta l'estate.Tra le riprese di "Don Matteo 13" e le puntate de 'Il', trasmesso su Raiuno da lunedì 28 giugno 2021 su Raiuno, Flavio Insinna non ha un momento di riposo. La stanchezza però è ripagata dall'affetto del pubblico e dalla passione che lui ...Tra il set di “Don Matteo 13” e le puntate de "Il pranzo è servito", Flavio Insinna non ha un momento. Le parole su "Striscia" e Antonio Ricci.Flavio Insinna è al momento in diretta con la puntata di inizio settimana del Pranzo è servito, lo storico quiz tv riportato in onda.