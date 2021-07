Gattuso | «Io razzista? Sono vittima dell’odio da tastiera Mendes? Un amico | mai imposto acquisti»

(Di lunedì 5 luglio 2021) Rinotorna a parlare. Sceglie Repubblica per rilasciare la sua prima intervista da svincolato dopo la breve parentesi con la Fiorentina: appena 23 giorni prima della rottura con Commisso. Il suo rapporto con il club viola non può essere ancora svelato fino in fondo, a causa della clausola di riservatezza su cui il tecnico e il presidente hanno recentemente battibeccato. Infatti,si trincera dietro il “non posso parlare”. «Sul tema non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia: alleno da 8 anni e non ho mai fatto acquistare un assistito di, né lui me lo ha mai. Neanche una volta. André ...

napolista : A Repubblica: «Sono un allenatore ambizioso e voglio giocatori forti e funzionali alla squadra. Guardiola mi ha fol… - LIRRIVERENTE3 : GATTUSO: ma quale razzista , è odio da tastiera #Repubblica - peterkama : GATTUSO: ma quale razzista , è odio da tastiera #Repubblica - angiuoniluigi : RT @repubblica: Gattuso: 'Non sono razzista. Mendes? Mai condizionato da lui' - repubblica : Gattuso: 'Non sono razzista. Mendes? Mai condizionato da lui' -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso razzista

Ultime calcio - Gennaro, ex allenatore di Milan , Napoli e Fiorentina , racconta la sua verità a repubblica.it :Commenta per primo Gennaro, ex allenatore di Milan , Napoli e Fiorentina , che ha lasciato la Viola pochi giorni dopo ... che gli hanno dato dell'omofobo e del: 'Non sono. Mi ...Gennaro Gattuso torna a parlare dopo l’addio al Napoli e il casino successo con la Fiorentina, dove prima ha firmato per poi rescindere a causa di divergenze con la società. E il mister calabrese ha d ..."Non sono razzista. Mi hanno chiamato terrone in tutti gli stadi. E ora sono vittima dell'odio da tastiera". Gennaro Gattuso rompe il silenzio e affronta la situazione che lo ha riguardato in merito a ...