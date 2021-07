Francesco Oppini la verità sulla madre Alba Parietti: “A tratti rapporto burrascoso” (Di lunedì 5 luglio 2021) Francesco e Alba Il rapporto tra Francesco Oppini e Alba Parietti Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 Francesco Oppini ha ottenuto maggiore popolarità. Infatti, oltre alle numerose ospitate nei salotti televisivi, il figlio di Alba Parietti si è conquistato un posto di opinionista a Tiki Taka di Piero Chiambretti. L’imprenditore piemontese all’interno della casa di Cinecittà ha stretto un bellissimo rapporto d’amicizia con Tommaso Zorzi anche se negli ultimi tempi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021)IltraGrazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5ha ottenuto maggiore popolarità. Infatti, oltre alle numerose ospitate nei salotti televisivi, il figlio disi è conquistato un posto di opinionista a Tiki Taka di Piero Chiambretti. L’imprenditore piemontese all’interno della casa di Cinecittà ha stretto un bellissimod’amicizia con Tommaso Zorzi anche se negli ultimi tempi ...

Advertising

bionda_fabiana : @Queenma78581211 @mol_la_mi Per quanto pensi che quel tweet sia assolutamente fuori luogo la tua risposta per difen… - giomalaga : RT @Cristin11166717: @Anna88646830 Condivido..Francy non lo raggiri non l ho compri, con like ,follower ,vestiti festini lui se le organiz… - Pamela01709164 : RT @Cristin11166717: @Anna88646830 Condivido..Francy non lo raggiri non l ho compri, con like ,follower ,vestiti festini lui se le organiz… - Rosi21303554 : RT @Cristin11166717: @Anna88646830 Condivido..Francy non lo raggiri non l ho compri, con like ,follower ,vestiti festini lui se le organiz… - Grazia43518719 : @oppininews Sei stato un GRANDE nella casa del Gf, peccato la tua scelta ma condivido....avresti potuto vincerlo il… -