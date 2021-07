Final Fantasy XIV batte il suo record di giocatori simultanei su Steam (Di lunedì 5 luglio 2021) Final Fantasy 14 ha battuto il suo record di giocatori simultanei su Steam durante il fine settimana. L'MMO di Square Enix ha raggiunto 47.542 giocatori simultanei su Steam durante il fine settimana, secondo le statistiche ufficiali fornite dalla piattaforma di Valve. Questo risultato batte il precedente record del gioco di 41.200, stabilito nel giugno 2019 poco prima dell'espansione Shadowbringers. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021)14 ha battuto il suodisudurante il fine settimana. L'MMO di Square Enix ha raggiunto 47.542sudurante il fine settimana, secondo le statistiche ufficiali fornite dalla piattaforma di Valve. Questo risultatoil precedentedel gioco di 41.200, stabilito nel giugno 2019 poco prima dell'espansione Shadowbringers. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy PlayStation Plus, ultimo giorno per scaricare tre giochi gratis L'ultimo caso, dopo quello clamoroso scoppiato con Final Fantasy VII Remake , è relativo a Greedfall , che ha dimostrato nuovamente come PlayStation Plus abbia un problema con gli upgrade da PS4 a ...

Vivere un'altra vita in un altro mondo con gli MMO Nascono amicizie e addirittura amori, non è difficile infatti trovare sul web storie di coppie sposate da anni che si sono conosciute su Final Fantasy XIV o World Of Warcraft . Il confronto con i più ...

Final Fantasy IX, 10 curiosità sul gioco che (forse) non sapevi Tom's Hardware Italia Final Fantasy 7 Remake Parte 2 sarà influenzato da InterMission Durante un'intervista, il co-director di Final Fantasy 7 Remake ha rivelato che il gameplay di Parte 2 porterà con sé novità viste solo nel DLC InterMission.

Tales of Arise: più atteso di Final Fantasy 16 e Breath of the Wild 2, la classifica di Famitsu Famitsu ha pubblicato la classifica dei giochi più attesi e Tales of Arise batte sia Final Fantasy 16 che Breath of the Wild 2.. Famitsu ha pubblicato la classifica dei giochi più attesi dai lettori ...

