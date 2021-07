Variante Delta | Burioni | “Obbligo vaccinale per tutti o ci si assume un rischio”

Advertising

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - ilariacapua : In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. - Llukas79 : RT @GiuseppeSottil6: Caro dittatorello dei miei stivali, state tirando una corda già pericolosamente sfilacciata. 16 - 17 milioni siamo in… - TelemiaLaTv : Variante Delta: Burioni, serve velocemente obbligo vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Per questo molti esperti chiedono misure drastiche per contrastare l'andamento della pandemia: 'Se, come pare, laha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e ...... colte letteralmente di sorpresa da questo evento non autorizzato, per giunta in un periodo storico molto complicato, con ladel Coronavirus che sta prendendo sempre più piede e ...Una lunga colonna di fumo nero questa mattina si è alzata sopra Bagheria. A causarla un incendio divampato in campagna, in una traversa di via Dolce Impoverile e di via del Fonditore. "E’ probabile - ...La variante Delta ora spaventa davvero. In Italia quasi un caso su 4 è dovuto alla mutazione del Covid e, come certificato dall'Iss, in Europa i contagi hanno ripreso a ...