Ucraina - Inghilterra: l'invasione non c'è stata. Festa, fiumi di birra e nessun disordine (Di domenica 4 luglio 2021) Brindisi, cori, bandiere e fiumi di birra a ponte Duca d'Aosta ed in alcune piazze del Centro. Da una parte gli inglesi, dall'altra gli ucraini. La tanto temuta invasione inglese con lo spauracchio ... Leggi su romatoday (Di domenica 4 luglio 2021) Brindisi, cori, bandiere edia ponte Duca d'Aosta ed in alcune piazze del Centro. Da una parte gli inglesi, dall'altra gli ucraini. La tanto temutainglese con lo spauracchio ...

Advertising

SkySport : UCRAINA-INGHILTERRA 0-4 Risultato finale ? ? #Kane (4') ? #Maguire (46') ? #Kane (50') ? #Henderson (63') ? Euro 20… - DiMarzio : #Euro2020 | L'#Inghilterra batte l'#Ucraina e vola in semifinale - repubblica : Ucraina-Inghilterra 0-4: Kane trascina i Tre Leoni in semifinale - fainformazione : L'Inghilterra batte l'Ucraina per 4-0 ed approda alle semifinali di Euro 2020. I precedenti tra le quattro semifina… - fainfosport : L'Inghilterra batte l'Ucraina per 4-0 ed approda alle semifinali di Euro 2020. I precedenti tra le quattro semifina… -