Tour de France 2021 | 7 ciclisti fuori tempo massimo | spiccano Demare e Guarnieri | Cavendish si salva

(Di domenica 4 luglio 2021) Ben sette corridori sono andatiin occasione della nona tappa delde. La frazione alpina con arriva in quota a Tignes ha messo in seria difficoltà gli atleti e alcuni non sono riusciti a completare lo sforzo entro i limiti imposti dagli organizzatori, venendo così esclusi dalla Grande Boucle: dovranno tornare a casa, abbandonando la prestigiosa corsa a tappe in terra transalpina al termine della prima settimana. Spicca il velocistase Arnaud, scortato dal compagno di squadra Jacopo(Groupama-FDJ). ...

Advertising

Eurosport_IT : Che giornata per Ben O'Connor: vince la tappa, è 2° nella generale guidata da Pogacar! Chiudiamo così la 1a settima… - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - MichGPS : RT @Norma_Gimondi: Padrone assoluto di questo Tour de France, dello scorso e di chi sa quanti altri! Vista la giovane età … può battere ogn… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

La giornata di oggi, che ha preceduto il giorno di riposo, ha quindi dato dimostrazione di quanto Tadej Pogacar sia il padre padrone di questode: la Ineos Grenadiers non riesce a ...Pogacar sta correndo da vero e proprio alieno, ma nelle sue prime parole a caldo dimostra di essere un essere umano come tutti noi, sottolineando come le condizioni atmosferiche di oggi fossero ...Un'Italia con un numero ridottissimo di corridori al Tour de France 2021, ma il tricolore in ogni caso è sempre ben presente nei vari ordini d'arrivo delle tappe in questa prima parte di Grande Boucle ...Tour de France, vince l’australiano Ben O’Connor, due italiani sul podio: Cattaneo e Colbrelli. Pogacar sempre maglia gialla.