Ultime Notizie dalla rete : Schianto auto Schianto in auto: fisioterapista di 29 anni muore sul colpo, grave il fidanzato Incidente mortale all'una e trenta della notte di domenica 4 luglio a Doberdò del Lago (Gorizia) : vittima una donna di 29 anni, Jessica 'Jey' Alongi , di Faedis , in provincia di Udine. L'auto della giovane è uscita di strada lungo la Ss 55, la 29enne ha riportato gravi ferite ed è stata portata in ospedale a Monfalcone ma non è sopravvissuta. A bordo con lei c'era il fidanzato rimasto ...

