Rabiot Juventus, resta o parte? Tra l’Arsenal e Allegri: deciso il suo futuro (Di domenica 4 luglio 2021) Rabiot Juventus – Con un centrocampo da rimodellare, Max Allegri intende ripartire da quelle pedine che ritiene funzionali al nuovo progetto tattico che ha in mente di delineare. Tra queste, impossibile non citare Adrien Rabiot, reduce da un finale di stagione in crescendo, che ha contribuito a rivalutarne la portata “internazionale”, come confermato da un Europeo dove ha mostrato sprazzi di bel calcio. Rabiot Juventus, le ultimissime sul francese Al di là dell’acquisto di Manuel Locatelli, Allegri intende fare della mezzala francese un punto di riferimento importante, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 luglio 2021)– Con un centrocampo da rimodellare, Maxintende ripartire da quelle pedine che ritiene funzionali al nuovo progetto tattico che ha in mente di delineare. Tra queste, impossibile non citare Adrien, reduce da un finale di stagione in crescendo, che ha contribuito a rivalutarne la portata “internazionale”, come confermato da un Europeo dove ha mostrato sprazzi di bel calcio., le ultimissime sul francese Al di là dell’acquisto di Manuel Locatelli,intende fare della mezzala francese un punto di riferimento importante, ...

