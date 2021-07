‘Omicidio a Easttown’, un plot trito e ritrito ma una Kate Winslet straordinaria (Di domenica 4 luglio 2021) di Roberto Del Balzo Prendete quella spina, quella elettrica ovviamente, e staccatela. Togliete la corrente e, quindi, la vita al computer. Twitter tornerà nel nulla, là dove rimarranno inghiottiti giornalisti e opinionisti di ogni colore e religione politica. Sì, proprio loro, quelli con la schiena diritta e la pancia in dentro davanti alla foto di un cassonetto di rifiuti a Roma. Non importa se poi la schiena si piega velocemente nell’ossequio quotidiano e imbarazzante del banchiere di turno. Via la spina, quella elettrica, basta giornali online e ricerche ossessive sul virus e i suoi sintomi. Nessuna dichiarazione, previsione o raccomandazione del virologo di giornata sarà ascoltata. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) di Roberto Del Balzo Prendete quella spina, quella elettrica ovviamente, e staccatela. Togliete la corrente e, quindi, la vita al computer. Twitter tornerà nel nulla, là dove rimarranno inghiottiti giornalisti e opinionisti di ogni colore e religione politica. Sì, proprio loro, quelli con la schiena diritta e la pancia in dentro davanti alla foto di un cassonetto di rifiuti a Roma. Non importa se poi la schiena si piega velocemente nell’ossequio quotidiano e imbarazzante del banchiere di turno. Via la spina, quella elettrica, basta giornali online e ricerche ossessive sul virus e i suoi sintomi. Nessuna dichiarazione, previsione o raccomandazione del virologo di giornata sarà ascoltata. ...

Advertising

Pietro_Firenze : Un'interpretazione da grande attrice di Kate Winslet, affiancata da un'eccellente Julianne Nicholson in 'Omicidio a… - difesapopolo : In sala il kolossal Marvel “Black Widow” e la commedia “State a casa” di Roan Johnson, su Now-Sky finale per “Omici… - alequattrocchi : RT @Rewritersmag: Chi ben comincia… arriva #TheGoodStreamer, il nuovo blog di @alequattrocchi. Per il primo episodio si parla di “Mare of E… - SMagazineItalia : #OmicidioaEasttown è un capolavoro della serialità. La maternità è il perno che regge tutto l’intreccio, dove il gi… - mondoserie_it : Perché Omicidio a Easttown è la serie da guardare adesso: le ragioni della sua bellezza e importanza, spiegate bene… -