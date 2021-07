Mourinho in maglia Roma: "Spinazzola ko terribile. Emerson buon giocatore" (Di domenica 4 luglio 2021) Roma - José Mourinho da ieri ha cominciato il suo lavoro nella Roma , in attesa del raduno della squadra previsto per la prossima settimana. Lo Special One è sbarcato venerdì pomeriggio nella capitale ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021)- Joséda ieri ha cominciato il suo lavoro nella, in attesa del raduno della squadra previsto per la prossima settimana. Lo Special One è sbarcato venerdì pomeriggio nella capitale ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? #Mourinho sfoggia una maglia della #NewBalance (FOTO) ?? Nel collegamento con #TalkSport per parlare degli… - sportli26181512 : #Mourinho in maglia #Roma: “#Spinazzola ko terribile. #Emerson buon giocatore”: Il tecnico si trova in quarantena d… - Luca100celleASR : RT @FdR__85: Zero tweet sull'arrivo di Mourinho e ancora silenzio assoluto riguardo la maglia Vergogna @NBFootball @newbalance - watchtheMou : RT @FdR__85: Zero tweet sull'arrivo di Mourinho e ancora silenzio assoluto riguardo la maglia Vergogna @NBFootball @newbalance - FdR__85 : Zero tweet sull'arrivo di Mourinho e ancora silenzio assoluto riguardo la maglia Vergogna @NBFootball @newbalance -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho maglia Mourinho in maglia Roma: "Spinazzola ko terribile. Emerson buon giocatore" E questa mattina Mourinho si è presentato davanti allo schermo per commentare la vittoria dell'Inghilterra contro l'Ucraina con una particolarità. Mou infatti indossava una maglia nera con la scritta ...

Tutta Foligno si stringe a Spinazzola: 'Forza Leo' Infortunio subito proprio nel giorno dell'arrivo a Roma di Josè Mourinho, prossimo allenatore di ... Miriam Sette, sotto un'immagine del figlio con la maglia numero quattro della nazionale che indica ...

Mourinho in maglia Roma: “Spinazzola ko terribile. Emerson buon giocatore” Corriere dello Sport Mourinho e la New Balance: lo Special One sfoggia una nuova maglia (FOTO) In collegamento con Talk Sport per parlare degli Europei il tecnico indossa una maglia della Roma del nuovo sponsor tecnico José Mourinho è impegnato ormai da un mese con alcuni media inglesi per parl ...

Calciomercato Roma, caccia all’esterno | Ecco tutti i prezzi Calciomercato Roma, parte la caccia all’esterno Biraghi @. E’ partita la caccia al terzino sinistro. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la ...

E questa mattinasi è presentato davanti allo schermo per commentare la vittoria dell'Inghilterra contro l'Ucraina con una particolarità. Mou infatti indossava unanera con la scritta ...Infortunio subito proprio nel giorno dell'arrivo a Roma di Josè, prossimo allenatore di ... Miriam Sette, sotto un'immagine del figlio con lanumero quattro della nazionale che indica ...In collegamento con Talk Sport per parlare degli Europei il tecnico indossa una maglia della Roma del nuovo sponsor tecnico José Mourinho è impegnato ormai da un mese con alcuni media inglesi per parl ...Calciomercato Roma, parte la caccia all’esterno Biraghi @. E’ partita la caccia al terzino sinistro. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la ...