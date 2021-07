Leclerc Q2: il pilota Ferrari punta a risalire al Gp in Austria (Di domenica 4 luglio 2021) Il piota Charles Leclerc è stato eliminato in Q2 autore del 12esimo tempo. La Ferrari ha preferito puntare sulla gara di domani in cui partirà con gomme soft con entrambe le monoposto. Si punterà a risalire la china nella gara di oggi 4 Luglio. Potrebbe essere una scelta azzeccata quella di rinunciare alle qualifiche per dare il meglio nella gara, ma bisognerà fare attenzione a non tralasciare troppe margini di errore. Vettel: “Alonso? Non potevo fare di più” Leclerc Q2: cosa è successo in qualifica? Le Qualifiche del Gran Premio d’Austria hanno vissuto una Q3 senza le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Il piota Charlesè stato eliminato in Q2 autore del 12esimo tempo. Laha preferitore sulla gara di domani in cui partirà con gomme soft con entrambe le monoposto. Si punterà ala china nella gara di oggi 4 Luglio. Potrebbe essere una scelta azzeccata quella di rinunciare alle qualifiche per dare il meglio nella gara, ma bisognerà fare attenzione a non tralasciare troppe margini di errore. Vettel: “Alonso? Non potevo fare di più”Q2: cosa è successo in qualifica? Le Qualifiche del Gran Premio d’hanno vissuto una Q3 senza le ...

