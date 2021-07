Advertising

TgLa7 : ???? #europei2021 Brych arbitrerà la semifinale Italia-Spagna. L'arbitro diresse Real Madrid-Juve 4-1 in finale di C… - ZZiliani : Dimenticavo: #Tebas, presidente #Liga, è l’uomo di calcio più potente della #Spagna. Ora rileggete le sue parole co… - Italia_Notizie : La Spagna no-Real, Totti, il dramma della figlia. Chi è Luis Enrique, c.t. 'vertical' - Ilgoldenboy10 : @Lollover94 @Divano_giallo Real Juve 4-1, Juve Barca 1-3, Spagna Italia 4-0… però è uno che sa come vanno affrontate le finali ?? - infoitsport : Italia-Spagna, Brych è l'arbitro (per la seconda volta) della semifinale. Diresse anche la finale tra Juventus e Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Real

Corriere della Sera

ITALIA -, PARLA SERGIO RAMOS Il capitano delMadrid ( ora vicino al PSG ), in un'intervista concessa all' UEFA , si è espresso sulla sfida di martedì sera. Queste le sue parole, riportate ...Diresse anche la finale tra Juventus eLacome ultimo ostacolo, lada superare per realizzare il grande sogno e centrare la grande impresa: 'Loro giocano in modo diverso, con il 4 -...Mikel Oyarzabal, attaccante della Spagna, ha parlato in conferenza stampa di Chiellini e Bonucci verso il match con l’Italia Intervenuto in conferenza stampa in vista di Italia Spagna, Mikel Oyarzabal ...Il rapporto tra Brych e le squadre italiane non è idilliaco, con diversi errori soprattutto nelle direzioni in Champions League. Quell'Italia-Spagna del 2016, però, grida ancora vendetta ...