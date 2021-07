Italia-Usa: Sereni, 'buon 4 luglio ai nostri amici americani' (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "buon 4 luglio ai nostri amici americani! Ci uniscono valori comuni quali la democrazia, la libertà, i diritti umani. E siamo anche impegnati sulle stesse sfide globali, il Covid-19, la lotta al terrorismo, il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile". Lo scrive su Twitter la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "ai! Ci uniscono valori comuni quali la democrazia, la libertà, i diritti umani. E siamo anche impegnati sulle stesse sfide globali, il Covid-19, la lotta al terrorismo, il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile". Lo scrive su Twitter la viceministra degli Esteri, Marina, del Pd.

