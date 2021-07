Il Papa è stato operato al colon al Policlinico Gemelli, portavoce: "Ha reagito bene" (Di domenica 4 luglio 2021) Operazione programmata: stenosi diverticolare sintomatica del colon. Almeno cinque giorni di degenza Leggi su rainews (Di domenica 4 luglio 2021) Operazione programmata: stenosi diverticolare sintomatica del. Almeno cinque giorni di degenza

