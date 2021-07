Il Gemelli policlinico dei Papi, "il terzo Vaticano" - FOTO (Di domenica 4 luglio 2021) Un legame strettissimo, quello tra il Gemelli e i Papi. Non si tratta solo degli 11 ricoveri di Giovanni Paolo II, che ne hanno scandito il pontificato, ma di un rapporto che ha fatto con il tempo e nella... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 luglio 2021) Un legame strettissimo, quello tra ile i. Non si tratta solo degli 11 ricoveri di Giovanni Paolo II, che ne hanno scandito il pontificato, ma di un rapporto che ha fatto con il tempo e nella...

Advertising

vaticannews_it : #4luglio #PapaFrancesco sarà sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare del co… - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - Agenzia_Ansa : Per la degenza al Gemelli il Papa è stato sistemato al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi loc… - Alessan31753085 : RT @nelloscavo: Che siate credenti o no, una preghiera e un abbraccio per @Pontifex_it 'Sua Santità #PapaFrancesco si è recato presso il Po… - VirginiaPanzeri : RT @nelloscavo: Che siate credenti o no, una preghiera e un abbraccio per @Pontifex_it 'Sua Santità #PapaFrancesco si è recato presso il Po… -