Grillo ha pronto il piano B: chi vuole al vertice del M5S (Di domenica 4 luglio 2021) Il garante ha accettato la mediazione per la pace con Conte, ma si prepara anche al caso estremo della scissione: ecco il tris di nomi che potrebbe guidare il M5S Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 luglio 2021) Il garante ha accettato la mediazione per la pace con Conte, ma si prepara anche al caso estremo della scissione: ecco il tris di nomi che potrebbe guidare il M5S

Advertising

fattoquotidiano : Caos M5s, in Parlamento è iniziata la conta: ecco chi è pronto a seguire Giuseppe Conte e chi vuole restare con Bep… - ilgiornale : Il garante ha accettato la mediazione per la pace con Conte, ma si prepara anche al caso estremo della scissione: e… - DaustoC : RT @nonstop9981: Grillo ha pronto il piano B: chi vuole al vertice del M5S - Gianmar26145917 : RT @nonstop9981: Grillo ha pronto il piano B: chi vuole al vertice del M5S - Marco02839896 : RT @Libero_official: #Grillo ha già pronto il piano B in risposta a #Conte: il retroscena sul 'nuovo' #M5s -