Enrico Vanzina: «Con Yuppies De Laurentiis incassò molti soldi. Agnelli? Mi portava allo stadio in elicottero» (Di domenica 4 luglio 2021) Il Fatto Quotidiano intervista Enrico Vanzina, figlio di Steno e fratello di Carlo. E’ stato sceneggiatore di molte pellicole di successo, come Yuppies, di cui racconta. Nel film si osannava Gianni Agnelli. Dell’avvocato dice: «Con lui ho costruito un rapporto particolare, anche per ragioni calcistiche: si divertiva con i nostri film e aveva iniziato a invitarmi a Torino in occasione di Juventus-Roma. Mi portava allo stadio in elicottero e in quelle fasi assistevo alla “vita secondo Agnelli”». Agnelli è citato spesso nel ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 luglio 2021) Il Fatto Quotidiano intervista, figlio di Steno e fratello di Carlo. E’ stato sceneggiatore di molte pellicole di successo, come, di cui racconta. Nel film si osannava Gianni. Dell’avvocato dice: «Con lui ho costruito un rapporto particolare, anche per ragioni calcistiche: si divertiva con i nostri film e aveva iniziato a invitarmi a Torino in occasione di Juventus-Roma. Miine in quelle fasi assistevo alla “vita secondo”».è citato spesso nel ...

