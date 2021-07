Diego Maradona Junior, il figlio del Pide de oro diventa allenatore (Di domenica 4 luglio 2021) Diego Maradona Junior assume la guida di una squadra dilettantistica: la sua carriera dal campo alla panchina passando per il reality Screen YouTubeDalle giovanili della Nazionale ai campionati regionali, prima da calciatore e oggi da allenatore. Diego Armando Maradona Junior oggi è stato ufficializzato come allenatore del Napoli United, squadra partenopea che nella prossima stagione giocherà nel campionato regionale di Eccellenza. Il sangue e la passione sono gli stessi e il mondo del calcio resta quello dei Maradona, ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 luglio 2021)assume la guida di una squadra dilettantistica: la sua carriera dal campo alla panchina passando per il reality Screen YouTubeDalle giovanili della Nazionale ai campionati regionali, prima da calciatore e oggi daArmandooggi è stato ufficializzato comedel Napoli United, squadra partenopea che nella prossima stagione giocherà nel campionato regionale di Eccellenza. Il sangue e la passione sono gli stessi e il mondo del calcio resta quello dei, ...

