Decreto sostegni bis, immettere in ruolo tutti coloro che hanno un titolo di specializzazione. TESTO EMENDAMENTO

La commissione Bilancio è al lavoro per l'esame del Decreto sostegni bis. L'analisi, la discussione e il voto procedono a rilento. Non si può escludere che si arrivi davvero a ridosso della scadenza (fissata per fine luglio) con pochissime modifiche al provvedimento.

