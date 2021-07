Da Bergamo a Ferrara in treno con mezzo chilo di droga nello zaino | arrestato

(Di domenica 4 luglio 2021) Sabato 3 luglio era arrivato a destinazione, alla stazione di, ma ad attenderlo c’erano gli agenti della Polizia Ferroviaria: nel suo bagaglio quasitra hashish e marijuana, che gli è costato l’arresto. L’uomo, un 34enne di nazionalità nigeriana, era partito dacon la “Freccia Orobica”, diretto nel centro estense, ma la Polizia lo stava monitorando in seguito a diverse segnalazioni e con l’aiuto del sistema di videosorveglianza. Una volta fermato, l’uomo si è da subito mostrato nervoso e non ha saputo dare una spiegazione della sua presenza in città:...

...di alcune segnalazioni riguardanti la presenza di " corrieri" che riforniscono la piazza di,... hanno individuato il 34enne a bordo di un treno proveniente da. Sulla base di informazioni ......di alcune segnalazioni riguardanti la presenza di ' corrieri' che riforniscono la piazza di,...mattinata di ieri individuavano un cittadino nigeriano a bordo del treno proveniente da. ...L’hanno arrestato in arrivo alla stazione di Ferrara, in treno da Bergamo, con il carico di droga: quasi mezzo chilo tra hashish e marjuana. L’uomo arrestato è un cittadino di nazionalità nigeriana di ...Era controllato da tempo, bloccato in stazione all'arrivo da Bergamo con mezzo chilo di stupefacenti nello zaino. Polfer e squadra mobile lo fermano e scoprono il carico destinato per i tossicodipende ...