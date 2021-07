Covid, news. Bollettino del 4 luglio: 808 casi e 12 decessi, tasso di positività allo 0,6% (Di lunedì 5 luglio 2021) Processati 141.640 tamponi nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoveri ordinari (1.364, -30) e le terapie intensive (197, -7). Il ministro della Salute Speranza parla di "sfida non vinta" e richiama all'attenzione sulla variante Delta, che in Italia è salita al 22,7%. La campagna vaccinale vede oltre 53 milioni di dosi somministrate e quasi 20 milioni di persone immunizzate, ma il piano sta rallentando per il taglio delle consegne dei sieri Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 luglio 2021) Processati 141.640 tamponi nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoveri ordinari (1.364, -30) e le terapie intensive (197, -7). Il ministro della Salute Speranza parla di "sfida non vinta" e richiama all'attenzione sulla variante Delta, che in Italia è salita al 22,7%. La campagna vaccinale vede oltre 53 milioni di dosi somministrate e quasi 20 milioni di persone immunizzate, ma il piano sta rallentando per il taglio delle consegne dei sieri

