Covid | arriva anche la variante Lambda | può essere più contagiosa | secondo gli esperti

... da inizio pandemia, chea 127.649. In terapia intensiva ci sono 197 pazienti mentre i ... Meno di 200 pazienti in terapia intensiva - Scendono sotto i 200 i pazienti ricoverati perin ...... per un totale, da inizio pandemia, chea 127.649. In terapia intensiva ci sono 197 pazienti ... Scendono sotto i 200 i pazienti ricoverati perin terapia intensiva: sono 197, con un calo di ...Alla luce dell’aggiornamento dei target assegnati e del nuovo piano di consegna delle dosi fino al 15 agosto prossimo, la rimodulazione sarà minima ...Roma, 4 luglio 2021 - In Italia ci sono 808 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 141.640 tamponi effettuati, e 12 decessi. Il giorno precedente l'incremento era stato di 932 con 228.127 test eseguit ...