Copa America | Argentina e Colombia in semifinale De Paul e Lautaro trascinatori Ospina decisivo ai rigori

Copa America: Argentina e Colombia in semifinale. De Paul e Lautaro trascinatori. Ospita decisivo ai rigori (Di domenica 4 luglio 2021) Gli ultimi due quarti di finale della Copa America 2020 giocati nella notte hanno visto Argentina e Colombia qualificarsi per le semifinali. Protagonisti tanti volti del calcio italiano. L'Argentina ha schiantato 3-0 l'Ecuador. A segno al 40? De Paul, poi dopo un po' di sofferenza nella ripresa, il raddoppio è stato messo a segno da Lautaro Martinez all'84'. Nel finale, tris di Messi. Nell'altra gara, la più attesa ed equilibrata, la Colombia di Cuadrado, Muriel e Zapata ha avuto la meglio dell'Uruguay. Dopo lo 0-0 tra 90 minuti e supplementari, decisivi i rigori.

